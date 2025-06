Cremlino: ” A Istanbul colloqui positivi. Aspettiamo risposta a bozza memorandum. Putin non ha in programma telefonate con Erdogan”

Le delegazioni russa e ucraina sono riuscite a raggiungere importanti accordi durante i colloqui di Istanbul, che saranno attuati. Abbiamo consegnato la bozza del memorandum e aspettiamo la risposta. Putin non ha in programma telefonate con Erdogan

Lo ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitri Peskov durante un briefing, rispondendo a alle domande dell’agenzia di stampa Tass. “A Istanbul sono stati raggiunti determinati accordi, sono importanti che saranno attuati”, ha sottolineato il rappresentante del Cremlino, aggiungendo che la Russia è in attesa di una risposta alla sua bozza di memorandum sulla risoluzione della questione ucraina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

“Avete visto ieri il testo pubblicato della bozza di memorandum che abbiamo consegnato alla parte ucraina. Contiene numerose disposizioni e diverse opzioni. Tutto è finalizzato a eliminare le cause profonde di questo conflitto e a procedere verso una traiettoria di regolamentazione sostenibile. Ci aspettiamo una reazione al memorandum”, ha detto il portavoce del Cremlino ai giornalisti.

Peskov ha anche avvisato che la questione dei negoziati per risolvere la guerra russo-ucraina è molto complessa e che i negoziatori russi hanno presentato un memorandum con le richieste di Mosca. “Ieri avete potuto vedere il testo pubblicato della bozza di memorandum che abbiamo consegnato alla parte ucraina. Contiene molte disposizioni e ci sono più varianti. Tutto è volto a eliminare le cause profonde di questo conflitto e ad entrare nella traiettoria di una regolamentazione sostenibile. Attendiamo una reazione al memorandum presentato”. Il portavoce ha aggiunto che la decisione di rendere pubblica la bozza di memorandum russo sull’Ucraina è stata presa dal consigliere presidenziale russo e capo della delegazione russa ai colloqui con l’Ucraina, Vladimir Medinski, dopo che il documento era stato discusso con la parte ucraina.

Infine Peskov, dopo le dichiarazioni del presidente turco che si è detto pronto ad ospitare personalmente un vertice, con Putin, Trump e Zelensky, ha chiarito che il presidente russo al momento non ha in programma contatti con Recep Tayyip Erdogan. Il portavoce ha aggiunto che “Se necessario, possono chiamarsi rapidamente. Finora, il presidente non ha in agenda una conversazione simile nei prossimi giorni,” ha detto Peskov ai giornalisti. La Turchia sta mediando nei negoziati russo-ucraini per la pace.

Redazione Fatti & Avvenimenti

