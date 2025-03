Cremlino: “A Riad tenuti colloqui tecnici il cui contenuto non sarà reso pubblico”

Le delegazioni di Russia e Stati Uniti hanno condotto consultazioni tecniche a Riad e inviato relazioni ai rispettivi leader; i risultati dei colloqui non saranno pubblicati

Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa. “Dopotutto, si tratta di colloqui tecnici”, ha affermato il funzionario del Cremlino. “Tecnici, ovvero i colloqui con l’entrare nei dettagli, quindi, certamente, il contenuto di questi colloqui non sarà reso pubblico di sicuro. Questo è qualcosa che non ci si dovrebbe aspettare”, ha spiegato.

“Attualmente, i rapporti fatti [dalle delegazioni] alle loro capitali sono in fase di analisi e solo in seguito sarà possibile parlare di un’intesa”, ha aggiunto Peskov.

Ieri a Riad l’incontro tra Russia e Stati Uniti si è concluso dopo più di 12 ore di consultazioni, durante le quali sono state discusse questioni relative alla risoluzione del conflitto ucraino. Secondo una fonte nella delegazione russa, le parti hanno concordato una dichiarazione congiunta, che sarà distribuita dal Cremlino e dalla Casa Bianca oggi. I partecipanti non hanno commentato l’esito della riunione.

La delegazione russa era guidata da Grigory Karasin, presidente del Federation Council Committee on International Affairs, e da Sergey Beseda, consigliere del direttore del Federal Security Service. La delegazione statunitense includeva Andrew Peek, direttore senior per l’Europa presso il National Security Council, Michael Anton, direttore dello staff di pianificazione politica presso il Dipartimento di Stato, nonché personale degli uffici di Keith Kellogg, inviato speciale per l’Ucraina, e del National Security Advisor Mike Waltz.

