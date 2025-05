Cremlino ammonisce i leader europei: “Ultimatum è inaccettabile e non adatto. Non si può parlare alla Russia con un linguaggio simile”

Inaccettabile e non adatto l’ultimatum dei leader europei lanciato oggi a Mosca perchè accetti un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto in Ucraina

Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le richieste dei leader europei, riuniti a Londra nel formato Weimar Plus, che hanno chiesto a Mosca di accettare entro stasera una tregua di 30 giorni o aspettarsi l’imposizione di nuove sanzioni. Lo riporta l’agenzia Tass.

Il portavoce ha ammonito i sei ministri degli Esteri europei, radunatisi oggi nel formato Weimar+ allargato all’Ucraina alla Lancaster House di Londra: “Il linguaggio degli ultimatum è inaccettabile per la Russia, non è adatto. Non si può parlare alla Russia con un linguaggio simile”. Alle minacce del presidente francese Macron, oggi sono arrivate anche delle della Germania affermando che “il tempo stringe”, la Russia accetti entro la giornata di oggi un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, altrimenti dovrà affrontare potenziali nuove sanzioni.

Il Cremlino che aveva già risposto a questa minacce, ribadendo che la Russia è abituata alle sanzione e ormai sa come aggirarle e attenuarne gli effetti, come dimostrano i 16 pacchetti in vigore, oggi ha dichiarato di voler avviare negoziati “seri” per raggiungere una soluzione del conflitto in Ucraina e una pace a lungo termine, in seguito alla proposta del presidente Vladimir Putin di organizzare colloqui diretti tra russi e ucraini a Istanbul giovedì. “Siamo pronti a cercare seriamente soluzioni per una soluzione pacifica a lungo termine”, ha affermato il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov nel suo briefing quotidiano.

Non ha però detto nulla sulla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di incontrare Vladimir Putin “di persona” giovedì a Istanbul, cosa che sarebbe la prima volta dall’inizio dell’offensiva su larga scala della Russia nel febbraio 2022, ma che difficilmente avverrà, in quanto è stato comunicato che la Russia invierà un team di negoziatori esperti.

