Cremlino: disponibili a un accordo di cooperazione con gli Usa per investimenti sulle terre rare ucraine

Ci sono “vaste” possibilità di cooperazione tra Washington e Mosca per l’estrazione di terre rare, perché gli Usa ne hanno bisogno e la Russia ne ha a sufficienza

Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax. Peskov ha tuttavia chiarito che eventuali accordi economici con gli Usa saranno possibili solo dopo che sarà stata raggiunta un’intesa per mettere fine al conflitto ucraino. “La prossima cosa in agenda – ha detto il portavoce – è il regolamento della crisi ucraina. E poi, specialmente perché gli stessi americani hanno parlato di questo, verrà il tempo per considerare possibili progetti per il commercio, l’economia e la cooperazione negli investimenti.

Ci sono prospettive molto vaste per un’intesa tra Russia e Usa verso sullo sfruttamento delle terre rare russe, anche quelle ex Ucraine ritornate russe. “C’è un potenziale abbastanza grande” di cooperazione con gli Stati Uniti per sviluppare le importanti riserve russe di minerali strategici, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Gli americani hanno bisogno di terre rare, noi ne abbiamo molte – ha sottolineato Peskov -, si apre un potenziale abbastanza grande”.

La risposta del Cremlino è arrivata dopo che ieri Trump ha dichiarato di essere impegnato in “serie discussioni” con la Russia per porre fine alla guerra con l’Ucraina e di “cercare di concludere alcuni accordi di sviluppo economico” con Mosca, sottolineando i suoi “enormi giacimenti di terre rare”.

Lo stesso Putin si è detto favorevole agli investimenti americani per lo sfruttamento dei minerali strategici presenti nei territori ex ucraini ora tornati russi. “Siamo pronti ad attrarre partner stranieri nei nostri nuovi territori storici che sono stati restituiti alla Russia. Ci sono alcune riserve qui. Siamo pronti a lavorare con i nostri partner, compresi quelli americani, nelle nuove regioni”, ha detto il leader russo riferendosi ai territori ucraini, in particolare il Donbass.

Putin ha aggiunto che la Russia sarebbe disposta a vendere “circa 2 milioni di tonnellate” di alluminio al mercato statunitense se Washington revocasse le sanzioni che limitano l’importazione di metalli russi. E ha anche affermato che l’approccio di Trump nei confronti di Russia e Ucraina è stato “basato non tanto sulle emozioni quanto su freddi calcoli, su un approccio razionale alla situazione attuale”.