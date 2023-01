Peskov: “Zelensky non ha mai risolto il problema del Donbass, ha rinnegato gli Accordi di Minsk, inoltre, si è scoperto che non aveva mai pianificato di implementarli, poiché si stava preparando per la guerra. Ha cessato da tempo di essere un potenziale interlocutore”

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha smesso di essere un possibile interlocutore per il presidente russo Vladimir Putin molto tempo fa. Lo ha detto oggi ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Sappiamo quali promesse fece Zelensky durante la sua campagna presidenziale, e non è difficile ricordarle o rinfrescare la memoria di quegli elettori che lo hanno eletto in Ucraina: non ha mai risolto il problema del Donbass, ha rinnegato gli Accordi di Minsk, inoltre, si è scoperto che non aveva mai pianificato di implementarli, poiché si stava preparando per la guerra”, ha detto Peskov.

“Ecco perché, mettiamola così, lui stesso ha cessato da tempo di essere un potenziale interlocutore del presidente Putin”, ha aggiunto.

Giovedì scorso, Zelensky ha dichiarato al canale televisivo Sky News della Gran Bretagna di “non essere interessato” ai colloqui di pace con Putin. Sempre il Presidente ucraino diversi mesi fa ha decretato il divieto di negoziati con la Russia. Peskov ha così affermato che al momento non sono possibili colloqui tra Mosca e Kiev, dato che non ci sono le condizioni, né de facto né de jure.