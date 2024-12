Cremlino: ex presidente Assad e familiari sono in Russia. Ribelli hanno garantito la sicurezza delle basi militari russe in Siria

La Russia ha concesso asilo politico all’ex presidente siriano Bashar Assad e ai suoi familiari Lo ha detto alla TASS una fonte del Cremlino, secondo la quale Bashar Assad e la sua famiglia ieri sera sono arrivati ​​a Mosca e la Russia per ragioni umanitarie ha concesso loro l’asilo. “La Russia si è sempre espressa a favore di una soluzione politica della crisi siriana. Insistiamo affinché i colloqui mediati dalle Nazioni Unite siano ripresi”, ha detto la fonte. La fonte.ha aggiunto che “I funzionari russi sono in contatto con i rappresentanti dell’opposizione armata siriana, i cui leader hanno garantito la sicurezza delle basi militari e delle missioni diplomatiche russe sul territorio siriano”. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/