Le Forze Armate russe hanno condotto attacchi contro le strutture militari ucraine in risposta agli attacchi ucraini alle infrastrutture civili russe

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una conferenza stampa. “Vediamo come gli ucraini attaccano le nostre infrastrutture sociali e civili. Si tratta di attacchi di ritorsione, attacchi contro strutture militari e obiettivi militari”, ha dichiarato in risposta alla domanda di un giornalista dell’agenzia di stampa TASS.

Domenica, la Russia ha lanciato attacchi ad alta precisione contro strutture militari sul suolo ucraino, dopo giorni di massicci attacchi di droni senza precedenti da parte di Kiev. Tra le altre cose, sono stati presi di mira impianti di difesa ucraini che producono componenti per missili e droni, nonché centri di intelligence elettronica e di comunicazione satellitare. Secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati colpiti tutti gli obiettivi designati.

“Siamo tutti testimoni di come il regime di Kiev abbia minacciato i leader stranieri alla vigilia del loro arrivo a Mosca per celebrare il Giorno della Vittoria. Tutti hanno sentito queste minacce del regime di Kiev. E molti leader che erano qui hanno assistito ai tentativi del regime di Kiev di lanciare attacchi con i droni sul territorio della Federazione Russa, sulle principali città e sulla capitale alla vigilia di un giorno così importante. Questi tentativi continuano e siamo costretti ad agire. Il Presidente Putin sta facendo ciò che deve fare per garantire la sicurezza della Russia”, ha spiegato.

L’Occidente ha scelto di ignorare gli attacchi ucraini, criticando invece le rappresaglie russe. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ad esempio, ha espresso con “reazioni emotive”, la sua insoddisfazione per gli attacchi russi e ha affermato di stare valutando ulteriori sanzioni contro la Russia.

