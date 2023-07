Cremlino: gli attentati di Kiev su Mosca sono atti di disperazione che ci fanno intensificare gli attacchi in risposta

Per Peskov “Gli attacchi di Kiev sul territorio russo sono atti di disperazione”, per Shoigu “dimostrano il fallimento della cosiddetta controffensiva”

La detonazione delle munizioni di un carro armato ucraino distrutto a Kleshcheevka, Bakhmut, il filmato mostra la deflagrazione di un tank di Kiev, sul fronte dell’Est

“Il regime di Kiev conferma la sua essenza continuando i suoi tentativi di sferrare attacchi terroristici”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, aggiungendo che “si sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo il rischio di questi raid, che sono atti di disperazione. Mosca combatterà questi atti terroristici”.

Simile pi parre del ministro della Difesa Sergeij Shoigu secondo cui Mosca ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture militari ucraine in risposta agli attacchi al territorio controllato dalla Russia. Per Shoigu “Sullo sfondo del fallimento della cosiddetta ‘controffensiva’, Kiev si è concentrata sulla realizzazione di attacchi terroristici contro le infrastrutture civili”, ha detto Shoigu. “L’intensità dei nostri attacchi contro le strutture militari ucraine è stata considerevolmente aumentata”.

Infine Shoigu in una teleconferenza con la leadership delle forze armate, ha affermato che le forze armate ucraine hanno perso quasi 21mila soldati a luglio. “Nell’ultimo mese, a seguito delle azioni di successo delle nostre truppe, le perdite del nemico sono ammontate a più di 20.800 militari, per l’esattezza, 20.824 persone e 2.227 unità di varie armi”, ha detto il capo del ministero della Difesa, sottolineato che le armi occidentali fornite a Kiev non portano al successo sul campo di battaglia, ma prolungano solo il conflitto.