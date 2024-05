Cremlino: il sequestro Ue degli extraprofitti dei beni russi congelati è un furto e risponderemo adeguatamente

Per la Russia il sequestro dei proventi dei suoi beni congelati nell’Unione europea non è altro che un esproprio e una violazione di tutte le norme del sistema economico globale e avrà una risposta adeguata

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. I paesi dell’Unione europea hanno formalmente adottato un piano per utilizzare i profitti inattesi dei beni della banca centrale russa congelati nell’Ue per la difesa dell’Ucraina. Il G7 ha congelato circa 300 miliardi di dollari di attività finanziarie russe subito dopo che Mosca ha inviato decine di migliaia di truppe in Ucraina nel 2022. L’Unione europea si aspetta che le attività fruttino circa 15-20 miliardi di euro (16,30-21,70 miliardi di dollari) in profitti entro il 2027.

“Possiamo vedere che sono attenti, capiscono il potenziale pericolo di tali decisioni e le potenziali conseguenze per loro stessi che sono inevitabili. Ecco perché hanno scelto l’opzione minore (rispetto alla confisca di tutti i beni)”, ha detto Peskov ai cronisti. “Ma anche l’opzione più piccola per noi non è altro che l’esproprio”. Peskov ha detto che Mosca sta ancora lavorando sulla sua risposta a una simile mossa e che monitorerà da vicino la sua attuazione.