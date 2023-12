Cremlino: “Ingresso Ucraina e Moldavia può destabilizzare l’Unione Europea, seguiamo da vicino”

Peskov: “E’ ovvio che né l’Ucraina né la Moldavia soddisfano i criteri che servono ad entrare nell’UE, si tratta di una decisione assolutamente politicizzata, ma potrebbe destabilizzare la stessa unione” ed a Mosca interessa perché “anche la Russia fa parte del continente europeo”

La decisione dell’UE di avviare i colloqui di adesione con l’Ucraina e la Moldavia è politicizzata e rischia di destabilizzarla. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“L’UE ha sempre avuto criteri abbastanza rigorosi per l’adesione, ed è ovvio che né l’Ucraina né la Moldavia soddisfano questi criteri in questo momento. L’UE sta già attraversando dei tempi che non sono certo i migliori della sua storia, sia dal punto di vista del funzionamento di questa unione che dal punto di vista dell’economia”.

“È chiaro che si tratta di una decisione assolutamente politicizzata”, ha continuato il portavoce. “Questo desiderio dell’UE è un modo per dimostrare il sostegno a questi paesi, ma, naturalmente, tali nuovi membri possono effettivamente destabilizzare l’UE. E, naturalmente, poiché noi e l’UE esistiamo nello stesso continente europeo, questo non è senza interesse per noi, quindi stiamo osservando la situazione da vicino”.