Cremlino: “Kiev ha tutte le possibilità per fermare ostilità, noi attacchiamo obiettivi militari”

“La leadership ucraina ha tutte le opportunità per riportare la situazione alla normalità. Ha tutte le opportunità per risolvere la situazione per soddisfare i requisiti della Russia e, di conseguenza, porre fine a tutte le possibili sofferenze della popolazione civile”, ha affermato il portavoce del Cremlino.

Peskov ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’operazione speciale russa aveva determinati obiettivi e che devono essere raggiunti. “Non ci sono stati – in passato – attacchi alle strutture civili e non ce ne sono -attualmente -“, ha sottolineato il portavoce del Cremlino, che ha però aggiunto: “E per quanto riguarda gli obiettivi legati al potenziale militare – direttamente o indirettamente – devono essere attaccati”, confermando quindi che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine continueranno, non essendo considerate da Mosca come strutture civili, ma come mezzi di supporto, collegati, al potenziale militare ucraino.