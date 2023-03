Cremlino: “La crescita dell’intelligenza artificiale (AI) è inarrestabile, necessita regolamentazione”

Le banche russe si stanno occupando dello sviluppo dell’IA ed il Cremlino mette dei paletti: “necessaria una regolamentazione poiché l’IA espanderà la sua presenza nell’economia, nella vita quotidiana delle persone”

IA sì, ma sotto controllo, almeno in Russia. Sarà necessaria la regolamentazione delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) poiché permeano tutta la società russa: lo ha detto oggi il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

“Il lavoro dovrebbe continuare; questo è il progresso dell’umanità”, ha detto Peskov, commentando un post sul sito web dell’organizzazione Future of Life, chiedendo di sospendere l’istruzione nelle reti neurali. “Sarà sicuramente necessaria una regolamentazione poiché l’IA espanderà la sua presenza nell’economia, nella vita quotidiana delle persone”, ha osservato.

Un gruppo composto dal CEO di Sberbank Herman Gref, l’amministratore delegato del Russian Direct Investment Fund Kirill Dmitriev, nonché da diverse agenzie e società si sta occupando dello sviluppo dell’IA in Russia, ha affermato Peskov. “Sono in corso sforzi graduali per sviluppare l’intelligenza artificiale e utilizzare gli sviluppi già disponibili nell’economia. Il presidente ha ripetutamente sottolineato l’importanza di quest’area di attività e la necessità di portarle avanti, in modo da evitare che la Russia resti indietro rispetto ad altri Paesi”, ha affermato il Cremlino, aggiungendo che “questo lavoro continuerà”.