Le esercitazioni nucleari russe rispondono alle affermazioni occidentali sull’invio di truppe in Ucraina

Lo afferma il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, come riporta Tass. “Le dichiarazioni di Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina segnano una serie di tensioni senza precedenti”, precisa Peskov. che inoltre definisce “accuse infondate” quelle fatte circolare dal Financial Times secondo le quali Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa.