Cremlino: Nessuna richiesta da parte di Washington per colloquio  tra Putin e Trump. La Russia resta pronta al dialogo 

“Non abbiamo ancora ricevuto alcun segnale dagli americani”, ma la Russia resta pronta alla comunicazione con gli Stati Uniti a livello del presidente Vladimir Putin e del presidente Donald Trump

Lo ha detto in un briefing il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Mosca non ha ricevuto alcuna richiesta in merito da Washington, ha sottolineato il portavoce, “Ecco perché continuiamo a lavorare secondo il programma, mantenendo la disponibilità [al dialogo]”, ha osservato. “Anche gli Stati Uniti mantengono <…> una preparazione simile. A quanto pare, ciò richiede tempo”, ha concluso Peskov.