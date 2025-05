Cremlino: “Non riveleremo in anticipo quali saranno i punti di partenza dei colloqui sull’Ucraina”

“Dobbiamo aspettare che inizino. Nessuno dirà in anticipo quali saranno i punti di partenza dei colloqui sull’Ucraina”

Lo ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov che non ha voluto rivelare quali potrebbero essere i punti di partenza dei colloqui sull’Ucraina, programmati a Istanbul in Turchia per domani 15 maggio.

Peskov si è anche rifiutato ancora una volta di fornire ai giornalisti i nomi della delegazione russa che parteciperà agli incontri e non ha fornito informazioni sulla presenza del presidente russo Putin. "Renderemo nota la composizione della delegazione giovedì, quando lo deciderà Putin", ha ribadito il portavoce del Cremlino.