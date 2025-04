Cremlino: Putin non sarà ai funerali del Papa anche se l’Italia che aderisce alla Cpi l’ha disapplicato in 2 casi

Il presidente russo Vladimir Putin non parteciperà ai funerali di Papa Francesco anche se difficilmente l’Italia applicherebbe lo “Statuto di Roma” nei suoi confronti

Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov. L’Italia aderisce al trattato istitutivo della Corte penale internazionale, ma difficilmente lo applicherebbe sul presidente Putin se mettesse piede sul suolo nazionale, destinatario di un mandato d’arresto per crimini di guerra emesso all’Aja. Il governo italiano nei fatti, ha disapplicato lo “Statuto di Roma” nel caso del carceriere libico Al-Masri ed escluso in linea teorica l’arresto del Primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, entrambi destinatari di mandato d’arresto della C.P.I..

Ad affermare che l’Italia non avrebbe arrestato Netanyahu è stato lo scorso 15 gennaio il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda a margine di un evento all’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede: “Mi pare che è tutto molto chiaro, ci sono delle immunità e le immunità vanno rispettate”.

A sollevare la questione negli incontri con il titolare della Farnesina e il ministro della Giustizia era stato il capo della diplomazia israeliana, Gideon Sa’ar. Secondo una fonte del Times of Israel, Tajani e Nordio hanno assicurato che il governo italiano ha ricevuto una consulenza legale secondo cui i capi di Stato, ai quali viene equiparato Netanyahu, godono dell’immunità durante le visite in Italia, in base alla Convenzione di Vienna.

Appare quindi evidente che lo stesso principio varrebbe per il presidente russo Vladimir Puti, che preferisce non essere presente ai funerali del pontefice. E poi nella realtà, quale Stato oserebbe arrestare il presidente della più grande potenza nucleare mondiale?