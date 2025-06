Cremlino replica alle fake news di Kiev: “Il ponte di Crimea non è stato colpito ed è operativo”

Le forze ucraine hanno attaccato il Ponte di Crimea con droni, ma non ha subito danni: “È vero che c’è stata un’esplosione, ma non è stato danneggiato nulla e il ponte è operativo”

Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov, aggiungendo che “Nella giornata di ieri le forze ucraine hanno annunciato di aver preso di mira con successo il Ponte di Crimea. Alla loro affermazione hanno allegato il filmato di un’esplosione, sebbene non abbiano fornito alcuna prova dei danni risultanti. In risposta alla minaccia di ulteriori attacchi, il ponte è stato temporaneamente chiuso due volte per brevi periodi. Tuttavia, queste chiusure non hanno causato interruzioni significative e il ponte è ora completamente aperto al traffico normale” ha concluso Peskov.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità