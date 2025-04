Cremlino. Terminato dopo 3 ore  l’incontro tra Putin e Witkoff:  “conversazione  costruttiva e molto utile” 

Il presidente russo Vladimir Putin ha concluso il suo incontro con l’inviato speciale statunitense Steven Witkoff. I colloqui, svoltisi al Cremlino, sono durati tre ore

Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, aggiungendo che “Si è svolta una conversazione di tre ore. È stata costruttiva e molto utile”, ha dichiarato il funzionario del Cremlino.

“In conformità con l’accordo raggiunto tra i presidenti di Russia e Stati uniti, un dialogo russo-statunitense produttivo a vari livelli continuerà a essere svolto nella modalità più attiva” ha detto Ushakov ai giornalisti. “Questa conversazione – ha continuato – ha reso possibile avvicinare ulteriormente le posizioni di Russia e Stati uniti non solo sull’Ucraina, ma anche su numerose altre questioni internazionali”.

Nel colloquio è stata affrontata anche la possibilità che possano riprendere negoziati diretti tra Mosca e Kiev. “Per quanto riguarda la crisi ucraina, in particolare è stata discussa la possibilità di riprendere trattative dirette tra i rappresentanti della Federazione Russa e dell’Ucraina,” ha affermato ancora Ushakov.

Questo è il loro secondo incontro nelle ultime due settimane e il quarto dall’inizio dell’anno. Il precedente incontro si era svolto a San Pietroburgo l’11 aprile ed era durato più di quattro ore. Il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov ha osservato che le questioni discusse sono molteplici e molto complesse, il che naturalmente porta a lunghe conversazioni.

Ai colloqui al Cremlino tra Putin e Witkoff erano presenti anche il consigliere presidenziale per gli affari internazionali, Yuri Ushakov, e il capo del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev. Lo riferisce Ria Novosti. Prima di interloquire con il capo del Cremlino, l’inviato di Trump ha avuto un breve incontro con Dmitriev.

Stando a quanto riportato da fonti aeroportuali russe, l’inviato del presidente statunitense Trump è arrivato questa mattina nella capitale russa. L’aereo di Witkoff è atterrato all’aeroporto Vnukovo-2, riservato alle visite ufficiali. La precedente visita dell’inviato statunitense in Russia ha avuto luogo l’11 aprile, quando Witkoff è stato ricevuto da Putin a San Pietroburgo.

L'incontro, svoltosi a porte chiuse, durò più di quattro ore e si concluse senza un comunicato stampa. Trump ha affermato il giorno prima che sta esercitando "molta pressione" sulla Russia, ma allo stesso tempo non considera il Paese un ostacolo alla pace. Ha invece criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per essersi rifiutato categoricamente di riconoscere la penisola di Crimea annessa come territorio russo.