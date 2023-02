Crimini di guerra. Soldati ucraini uccidono soldati russi arresi a terra. Mosca: “I nazisti sparano ai prigionieri” – Video

Video agghiacciante arriva oggi dall’Ucraina, dove un gruppo di soldati di Kiev ha brutalmente ucciso dei soldati russi già fatti priginieri mentre erano inermi e disarmati, stesi a terra: dopo l’omicidio la frase “Slava Ukraïni”, “Gloria all’Ucraina”

ATTENZIONE! IMMAGINI FORTI, SI SCONSIGLIA LA VISIONE AD UN PUBBLICO IMPRESSIONABILE

Video agghiacciante, di cui sconsigliamo assolutamene la visione a chiunque possa venirne turbato. Immagini crude e spietate, ma testimonianza assoluta di un crimine di guerra: l’omicidio deliberato ed ingiustificato di prigionieri di guerra.

Il video è rimbalzato su diversi canali Telegram, tra cui quello del noto giornalista ucraino in esilio Anatoly Shariy – che adesso vive in Spagna dopo aver ricevuto asilo politico dall’UE a seguito delle persecuzioni politico-giudiziarie e minacce di morte subite in Ucraina -, dove si vede un gruppo di soldati ucraini effettuare una vera e propria esecuzione di due prigionieri di guerra russi.

I prigionieri russi, stesi a terra, sono stati barbaramente uccisi uno dopo l’altro con colpi di arma da fuoco alla testa con uno dei soldati ucraini che alla fine del video ha urlato “Slava Ukraini”, ossia “Gloria all’Ucraina”, mantra dell’esercito di Kiev usato troppo spesso quasi come il “saluto alla vittoria”.

Duro il commento di Mosca, che molto probabilmente adesso cercherà una rivalsa sul campo, come già accaduto in situazioni simili in passato: “Mentre Zelensky va in giro per le città europee, i nazisti rimasti a casa sparano sui prigionieri”.

A commentare il brutale video è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova che aggiunge: “Esattamente per questo il regime di Kiev è stato pagato per molti anni: per infettare il proprio popolo con un’ideologia nemica dell’umanità, per mettere le persone le une contro le altre, per la distruzione della società e dello Stato”.

Purtroppo quello del video non è neppure il primo caso di prigionieri di guerra russi uccisi a sangue freddo mentre sono stesi a terra da parte di soldati ucraini, un caso simile era successo a novembre 2022.