Crisanti: “Abbiamo il 90% di vaccinati e su 447 morti di ieri solo 20 erano novax”

Battibecco a LA7 tra il professor Andrea Crisanti e la conduttrice Marta Merlino sul tema dell’inutilità delle misure restrittive anti covid che il governo continua a tenere in vigore

Andrea Crisanti, professore e microbiologo dell’Università di Padova, in studio a “L’aria che tira” trasmissione mattutina in onda sul LA7, ha commentato il report dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenziando un dato che certamente fa riflettere: “Sui 447 decessi per covid registrati ieri, solo 20- 30 di questi erano persone non vaccinate”.

La conduttrice Marta Merlino ha fatto notare che i vaccinati ormai sono il 90% e che quindi che il numero maggiore di decessi sia tra questi soggetti “sarebbe” normale. Crisanti inoltre ha criticato le norme ancora oppressive per contenere il virus, che alla prova dei fatti non hanno funzionato, mentre molti altri Paesi europei dove li hanno allentati hanno meno morti.