Crisanti: “obbligo vaccinale over 50 follia incostituzionale, non si può imporre senza revisione consenso informato”

Il virologo Andrea Crisanti, durissimo sul provvedimento votato ieri sera dal Consiglio dei ministri: “ C’è anche un problema di carattere giuridico. E’ un obbligo terapeutico, novità assoluta nella sanità pubblica”

“Siamo all’improvvisazione. L’obbligo agli over 50 non si può imporre senza una revisione del consenso informato”. Questo il commento, del Prof. Andrea Crisanti, microbiologo dell’università di Padova, rilasciato all’AGI, sull’obbligo vaccinale agli over 50, approvato nelle tarda serata di ieri dal Consiglio dei ministri.

“C’è anche un problema di carattere giuridico – osserva Crisanti – perché lo si fa per impedire la malattia, ma non per limitare la trasmissione. Questo diventa un obbligo terapeutico, è una novità assoluta nella sanità pubblica”. Il virologo poi aggiunge: “Mi sembra solo frutto del panico. Tra l’altro lo si impone a tutti, anche a persone che magari non ne avrebbero bisogno. È una autentica follia”.