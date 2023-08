Cristian trovato morto nel B&B dove lavorava ucciso da un malore improvviso a 29 anni: disposta l’autopsia

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di lunedì all’interno del Beefour, bar e affittacamere che si trova a ridosso della ex Statale 36, a Osnago, in provincia di Lecco

Cristian Marchi, cameriere di Albino di 29 anni, domenica sera si è addormentato, ma non si è più risvegliato, morto nel sonno, stroncato da un malore improvviso, che non gli dato il tempo di chiedere aiuto.

Il suo corpo è stato rinvenuto lunedì. composto nel letto e il viso non tradiva alcun segno di sofferenza nella stanza dove alloggiava del B&B dove prestava servizio. Cristian non si era presentato al proprio turno al ristorante per il pranzo e i colleghi sono andati a cercarlo facendo la tragica scoperta. Sono stati subito chiamati i sanitari di Areu, che hanno provato di tutto per rianimarlo, ma inutilmente, il 29enne era morto ormai da parecchie ore. L’ipotesi è che ad ucciderlo sia stato un infarto o un arresto cardiocircolatorio fulminante. Sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno ad accertare le cause del decesso.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Merate per i rilievi di rito e sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza, né sono stati evidenziate possibili effrazioni alla porta della sua stanza. La data del funerale verrà fissata dopo che sarà eseguita l’autopsia.