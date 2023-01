Croazia contro invio armi a Kiev: “è folle credere che la Russia possa essere sconfitta” 

Il presidente della Croazia è contrario all’invio di armi a Kiev ed ha criticato duramente l’Occidente per aver fornito carri armati all’Ucraina

“Sono contrario all’invio di armi letali”, ha dichiarato il presidente Zoran Milanovic ai giornalisti ed ha aggiunto che “è folle credere che la Russia possa essere sconfitta in una guerra convenzionale: si prolunga solo la guerra”. Poi ha posto una domanda retorica: “Qual è l’obiettivo? Disintegrare la Russia, cambiare il governo? Si parla anche di fare a pezzi la Russia. È una follia, qual è l’obiettivo di questa guerra? Una guerra contro una potenza nucleare che è in guerra in un altro Paese? Esiste un modo convenzionale per sconfiggere un Paese del genere?” Infine una domanda che contiene la risposta: “Chi ne paga il prezzo? L’Europa. L’America paga meno”.