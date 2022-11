Croazia. Festival Internazionale Tourfilm 2022 di Solin: 361 film in concorso, ecco chi ha vinto

Festival Internazionale Tourfilm 2022 di Solin – Croazia.Tra un incredibile concorso di 361 film provenienti da 143 paesi la Giuria ha scelto come migliore film turistico “CROATIAN UNDERSEA FAIRYTAIL” di Paul e filmuelo jr.Giusic di Zagabria consegnando il prestigioso Premio “BALDO CUPIC” ITF’CRO 2022,

Redazionale

All’Hotel President ha avuto luogo la premiazione dei vincitori nel corso della serata condotta da Ives Cikaticin allietata dai cantanti Paula Jusic e Voljen Grbac Amato (al pianoforte Delo jr.Jusic) e dal Gruppo A Capella “Ventula”.

L’importante manifestazione si avvale del sostegno delle associazioni mondiali del turismo, dei giornalisti, del cinema e del paesaggio,del Ministero del Turismo della Repubblica di Croazia,dell’Ente croato per il turismo, e l’egida della Contea di Spalato e Dalmazia, nonchè dell’alto patrocinio del Presidente del Parlamento croato Gordan Jandrokovic e del Presidente della Repubblica di Croazia Zoran Milanovic.

Il saluto di Vojko Plestina,Presidente del Festival la ufficialmente aperto la cerimonia che ha come obiettivo fondamentale con i suoi eventi di unificare e incoraggiare ulteriormente lo sviluppo del turismo,paesaggio, ambiente, cultura dell’abitare, sviluppo sostenibile a livello locale, regionale, nazionale evidenziandone i valori.

Sono estremamente orgoglioso – ha detto Plestina – che il nostro progetto è stato riconosciuto da tour operator nazionali ed esteri, professionisti del turismo e per il turismo, autori di film turistici, registi, produttori, nonché stampa europea e internazionale. Il coronamento della manifestazione è la consegna dei premi alle persone, alle istituzioni, alla comunità, per la loro professionalità ed eccellenza. L’obiettivo principale dei premi – ha concluso il presidente – è dedicato a soggetti selezionati, destinazioni turistiche locali, regionali, nazionali, responsabili turismo, sviluppo sostenibile, per la loro eccellenza e presentando esempi di buone pratiche per altre persone e altre destinazioni in tutto il mondo.

E’ seguito l’intervento del Sindaco di Solin Dalibor Nincevic molto soddisfatto dell’attenzione nazionale ed estera rivolta alla città. Continuiamo la connessione con la panoramica mondiale e contribuiamo, come città e come comunità, alla coltivazione della “comprensione e della pacifica convivenza tra le persone e nazioni”, come recita lo slogan del Festival ha detto. Grazie alla sua posizione storica e geografica Solin da sempre è stata crocevia di popoli e culture che oggi entrano in contatto tra loro in ogni angolo del mondo e si mescolano grazie a questo evento sul film turistico, un mezzo efficace per esprimere la nostra civiltà.

Dopo sono stati proiettati i momenti salienti di alcuni film premiati:

– Gran premio – il film/video è stato nominato il miglior film promozionale turistico: ISTANBUL È IL NUOVO FIGO.

– Il premio per la migliore sceneggiatura del film TAJNA VI ŽULE va a Vesni Juri c Rukavina, produzione di HRT

– Il film Il segreto della Visula, Vesna Juric Rukavin (Radio Sljeme) è stato dichiarato il miglior film del festival fino a 50 min.

– Il premio per il miglior regista va a Miro Brankovic, per il film “IDEMO LEDA USI “”, prodotto da HRT

Riconoscimento speciale GOLDEN INTERSTAS:

– Zlatko Marinkovic, chef Spalato

– Stanka Kraljevic, Centro comunitario di Korcula

– Marija Vukasovic Petrinovic, giornalista HRT, redattrice dello spettacolo Turismo di Slavonia e Baranja

– Mira Shalabi, presidente dell’Associazione Amanti delle Camelie

– Sofia Ceratto, ambasciatrice dell’Honduras come mete turistiche

Carta del FEST – “Antonio Conte”:

– Fatma Sema Kutlu, Turchia (Istanbul)Presidente dell’Accademia FIJET per giovani giornalisti turistici

– Stefan Baciu, giornalista Romania (Bucarest) nac. Radio, il presidente della FIET Romania

– Giorgio Papathanasopoulos giornalista freelance, presidente FIJET Grecia

– Fra Ivan Bradaric, prete, Šibenik

– Plamen Starev, segretario generale dell’Associazione bulgara viaggiatori e giornalisti

– Drazen Siriscevic, direttore di KD “Vatroslav Lisinski”, Zagabria

– Gang femminile Ventula, Split

A congratularsi dell’evento il giornalista Giacomo Glaviano, presidente della Fijet Italia Flai,che ha rivolto parole di elogio alle autorità, in particolare a Vojko Pleština,Presidente di INTERSTAS Festival,ITF’CRO,KREA-CRO e di ITCO che lo ha personalmente invitato,al Sindaco Dalibor Nincevic, al regista Sime Strikoman e al segretario generale del ministero del turismo e sport Tonci Glavina per la grande attenzione riservata al turismo, settore trainante dell’economia di un paese.