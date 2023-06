Crolla  il marciapiede e anziano viene inghiottito dalla buca: telecamere riprendono la scena

Non, non è Napoli o Roma, ma l’ordinatissima Cina… Tutto il mondo è Paese

Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato il momento esatto in cui un anziano viene letteralmente inghiottito dal marciapiede che gli si sgretola sotto i piedi. Il fatto è accaduto in una città nel sud della Cina e fortunatamente non ha causato danni all’anziano, che come mostrano le immagini, dopo essere scomparso nell’enorme buca, è stato aiutato da un passante a risalire senza riporatare grossi danni apparenti, se non qualche ammaccatura.