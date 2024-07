Crosetto contro Stoltenberg: Inviato fronte sud Nato a Spagna è “Affronto personale”. Su Trump: “Cambierà linea sull’Ucraina”

L’inviato per il fronte sud della Nato affidato a uno spagnolo “Lo considero quasi un affronto personale, una profonda delusione. L’Italia si è battuta per introdurre il ruolo di inviato per il fronte sud”

Queste la parole affidate alla stampa del Ministro della difesa Guido Crosetto, che ha aggiunto: “Se ne ho parlato con Stoltenberg? Gli ho scritto un messaggio durissimo. Mi ha fatto infuriare e ci saranno conseguenze sul piano dei rapporti personali. Il suo è stato il tradimento di un principio: era l’Italia a essersi battuta per introdurre il ruolo di inviato per il fronte sud. Stoltenberg non voleva. Ha dovuto metterlo nella risoluzione perché lo voleva l’Italia e così si è vendicato”. L’Italia non ha un problema con la Nato, “ha un problema con Stoltenberg. È lui l’unico responsabile, forse perché guidato da logiche di appartenenza politica, venendo meno alla prima delle sue responsabilità: essere super partes”.

Crosetto poi ha parlato del futuro dell’Ucraina: “credo che Trump cambierà la linea, cercherà di ottenere la pace riprendendo un dialogo personale con Putin. Cercherà di chiudere in fretta e questo può essere un problema. Sono importanti le regole con cui gli Stati devono confrontarsi: se il diritto internazionale viene messo da parte, prevale il diritto del più forte. Vale per l’Ucraina come per Israele”. Inoltre “per Trump il raggiungimento del 2% diventerà un criterio con cui giudicherà ogni alleato. Ci dirà difendetevi da soli. E chi giudica sbagliati gli investimenti nella difesa, vuol dire che pensa che l’Italia non debba difendersi, ma mettersi nelle mani di altri”.