Crosetto: “Militari italiani in Ucraina? Non è cosa che si ipotizza a livello nazionale, ma solo all’ONU”

Lo ha detto il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto alla 94esima adunata degli Alpini di Udine, dove hanno sfilato oltre 90mila penne nere

Spazio anche per le domande sulla guerra in Ucraina e sul ruolo italiano alla 94esima adunata degli Alpini di Udine a cui hanno partecipato oggi anche il Premier Giorgia Meloni ed il ministro della Difesa Guido Crosetto.

A domanda della stampa presente circa l’eventuale possibilità paventata negli ultimi mesi di invio di militari della NATO in Ucraina ed in particolare dell’invio di militari italiani come “forze di pace”, Guido Crosetto ha dichiarato: “Non è che si ipotizzano queste cose a livello nazionale, quando si ipotizzano, si ipotizzano a livello Onu. Se partirà l’Onu, l’Italia sicuramente come ha fatto in tutti questi anni non si tirerà indietro. Ma non è una scelta italiana o nazionale”.