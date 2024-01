Crosetto: “Nel mondo è in atto una guerra ibrida, all’Italia servono i riservisti in considerazione di scenari peggiori”

“Il mio ruolo presuppone di prendere in considerazione gli scenari peggiori. È in atto una guerra ibrida: russi e cinesi non sono attaccati dagli Houthi, così si alterano le regole globali”

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in una intervista alla “Stampa”, nella quale analizza gli attacchi alle navi nel Mar Rosso e spiegando che gli attacchi degli Houthi non sono solo un’offensiva militare, ma un nuovo capitolo “di guerra ibrida”. Inoltre il fatto che non attaccano le navi cinesi e russe, oltretutto annunciandolo apertamente, “altera le regole del commercio mondiale”, pertanto la missione europea è ancora più urgente “per gli interessi italiani”, aggiungendo che lo scenario globale è cambiato, soprattutto perché “gli attori che lo stanno destabilizzando, Iran, Russia e Corea del Nord, hanno una capacità produttiva militare superiore a quella della Nato”.

Per affrontare questa minaccia, spiega il, ministro la missione europea è ancora più urgente “per gli interessi nazionali” e quindi “l’Italia manderà una nave nel Mar Rosso, che si aggiunge a quelle già presenti in zona per le altre missioni e per andare più rapidi abbiamo trovato un accordo con Francia e Germania. Poi, però, per dei puri dettagli, si perdono settimane e ora non ce lo possiamo permettere”.

Crosetto si sofferma poi sull’aspetto più preoccupante di questa crisi: “C’è una guerra commerciale in atto che vuole alterare le regole globali. IL fatto che le navi russe e cinesi non vengono attaccate crea un disallineamento commerciale, perché le loro merci hanno costi di trasporto e di assicurazioni inferiori, cosa che si riflette sui prezzi. È una guerra che si innesca su un’altra guerra”.

Per il Ministro, “L’Italia manderà una nave nel Mar Rosso che si aggiunge alle altre già presenti in zona per le altre missioni” e per farlo “Ci saranno delle comunicazioni o passaggi formali, a seconda della configurazione della missione, con un voto dell’Aula”. Crossetto precisa che la nostra nave non potrà bombardare, “a meno che ci sia una risoluzione internazionale o la richiesta di un Paese amico. Possiamo rispondere agli attacchi, magari anche anticipandoli”.

Alla domanda se le azioni di Stati Uniti e Gran Bretagna stanno ottenendo risultati concreti, risponde: “Sì, ma non è facile: gli Houthi sono molto organizzati e non facili da sconfiggere. Io spero che passi il messaggio che siamo davanti a uno scenario nuovo, che ci riguarda da vicino e che ci dobbiamo attrezzare”. Ed aggiunge: “Abbiamo costruito regole con l’idea di un mondo sempre pacifico, di nazioni che non invadono le altre, di guerre che non incidono sul benessere dei nostri cittadini. E invece ci ritroviamo in un mondo diverso, in cui gli attori che lo stanno destabilizzando, Iran, Russia e Corea del Nord, hanno una capacità produttiva militare superiore a quella della Nato”.

In questo scenario per Crosetto bisogna cambiare il ruolo delle forze armate italiane: “Abbiamo trasformato le forze armate con l’idea che non ci fosse più bisogno di difendere il nostro territorio e che la pace fosse una conquista di fatto irreversibile. Le forze armate, in questo quadro, al massimo partecipano a missioni di pace, senza arrivare a scontri veri e propri. Ora i recinti sono stati abbattuti, non ci sono più regole”. E quindi propone di creare una riserva militare: “Noi non vogliamo la guerra, i riservisti non servono per fare la guerra, ma per difendersi, in supporto alle forze armate regolari, e solo nel caso, poco probabile, di un attacco diretto. Non c’è una visione ideologica, ma pragmatica. Come in Svizzera che non partecipa a conflitti da secoli ma è pronta a difendersi”. In pratica si tratterebbe di una forza “di volontari che, in caso di necessità, possono essere attivati per affiancare le forze armate. I militari dovranno specializzarsi sempre di più, ma poi serve un bacino più ampio”.

Crosetto spiega anche come funzionerebbe l’esercito dei riservisti: “Le faccio un esempio: se io ho bisogno di esperti di intelligenza artificiale o di hacker, con le regole ed il trattamento economico del pubblico impiego, non li troverò mai”. E ancora: “Per la riserva esiste già una delega del Parlamento”.

Per Crosetto “è una vicenda legata alla guerra di Gaza. Anche per questo bisogna trovare una soluzione rapidamente” e alla domanda se Non crede che si generi allarme tra i cittadini, risponde: “Il ruolo del ministro della Difesa presuppone di prendere in considerazione gli scenari peggiori possibili”.