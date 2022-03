Crozza sulla guerra in Ucraina: “Putin sarà pure un pazzo, ma mancano basi Nato soltanto nel bagno del Cremlino”

Un monologo di Maurizio Crozza sulla guerra in Ucraina, come sempre divertente ma non banale, che si sofferma su alcuni aspetti su cui riflettere

“Fratelli di Crozza” è un programma di Maurizio Crozza che va in onda sul Nove, il comico genovese in questa puntata fa un lungo monologo sulla situazione geopolitica della guerra in Ucraina, analizzando i diversi aspetti e non solo quelli del presente, ma facendo un excursus che partendo da un passato recente, arriva alla situazione attuale, non facendo sconti a nessuno: “Putin sarà pure un pazzo, ma mancano basi Nato soltanto nel bagno del Cremlino”.

Da un lato – dice Crozza – c’è un pazzo criminale disposto a bombardare gli ospedali pur di ricreare l’impero dei Romanoff, uno che arresta i bambini e gli anziani che protestano e che tiene il suo popolo all’oscuro di tutto, per informarsi i cittadini si mandavano i messaggi su Tripadvisor, prima che gli levasse anche internet”.



“Questo è Putin, un malato pazzo – continua il comico – ma dall’altra parte ci sono degli esaltati che sanno cosa fa incazzare lo zar e glielo fanno sotto il naso. Guardate quelli rossi – mostrando la cartina – sono o Paesi della Nato, guardate come sono cresciuti dal 1998 ad oggi, sempre più vicini alla Russia – ed elenca quelli dell’ex URSS – che sono diventate tutte rosse, ci manca solo una base Nato nel bagno del Cremlino ed il cerchio si chiude”.

Ed ancora: ” A Cuba nel 62, gli americani mica hanno lasciato che i russi gli mettessero dei missili ai confini, giustamente si sono incazzati e chiaro che prima o poi la Russia si sarebbe incazzata anche lei, ma non lo dico io, lo diceva Biden nel 1997, quando non scorreggiava, era lucido e stava in piedi, sentitelo”. E qui Crozza mostra un video dell’epoca in cui l’attuale presidente degli Stati uniti, diceva appunto che l’ammissione degli stati baltici nella Nato avrebbe provocato la risposta della Russia.