Cuoco 16enne di Rosolini muore in un incidente stradale con la moto in Francia

Un giovane cuoco di Rosolini ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto in Francia

L’incidente è accaduto il 7 agosto scorso a Largentière, piccolo Comune al sud della Francia. La vittima è Federico Corrado Modica, di appena 16 anni, nativo di Rosolini in provincia di Siracusa, che risiedeva a Largentière in Francia assieme alla madre da circa due anni, dopo aver vissuto con i genitori per tanti anni a Milano.

Secondo quanto ricostruito, Federico era a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento dalla gendarmerie francese, si è scontrato con un mezzo pesante che stava svoltando a destra in un incrocio. L’impatto è stato violentissimo è il giovane è deceduto sul colpo.

Federico, siciliano originario di Rosolini, in provincia di Siracusa è descritto da amici e parenti come un ragazzo buono, gentile e alla mano con modi cordiali e educati che lo rendevano amato da tutti. Aveva intrapreso la professione di cuoco e, nonostante la giovane età, era già riuscito ad affermarsi nel suo lavoro, diventando primo cuoco in un hotel di Largentière. La sua passione per la cucina e il suo talento erano riconosciuti e apprezzati nella piccola cittadina francese.

I funerali del giovane si sono svolti ieri mattina, nella chiesa di Largentière con una grande partecipazione di familiari, parenti, amici e conoscenti giunti anche da Rosolini e Milano.