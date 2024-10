Curiosità e Grandi Vincite alle Lotterie: scopriamole insieme

Vincere una grossa somma alla lotteria è il sogno di moltissime persone in tutto il mondo, un desiderio che accomuna sia chi gioca occasionalmente sia i più appassionati. Tra i giochi più popolari in Italia, ad esempio, troviamo il dieci e lotto , che ogni giorno attrae milioni di giocatori in cerca di fortuna.

Ma la febbre delle lotterie non è un fenomeno esclusivamente italiano: in tutto il mondo esistono lotterie che, con le loro vincite astronomiche, hanno fatto la storia. Esse rappresentano una forma di gioco che affascina per la loro semplicità e per le potenziali vincite che possono trasformare la vita di una persona in un istante. E, come vedremo, alcuni jackpot hanno raggiunto cifre tali da far sognare ad occhi aperti. Ma quali sono le vincite più grandi di sempre? Scopriamolo insieme, analizzando quello che è successo negli ultimi anni tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Negli Stati Uniti, il Powerball è la lotteria che ha regalato la vincita più alta di tutti i tempi. Nel novembre 2022, un fortunato vincitore di Altadena , California, ha portato a casa un premio da 2,04 miliardi di dollari, stabilendo un nuovo record mondiale. Un importo capace di far impallidire anche le più grandi vincite precedenti, come quella di 758,7 milioni di dollari del 2017. Il Powerball è celebre per i suoi jackpot multimilionari ed è attivo in 45 Stati, oltre che nel Distretto di Columbia, a Porto Rico e nelle Isole Vergini. Il montepremi parte sempre da 40 milioni di dollari e cresce fino a quando non viene centrata la combinazione vincente. Il gioco consiste nel selezionare 5 numeri su 69 e un numero aggiuntivo, il “Powerball”, su 26. Nonostante le probabilità di vincere il jackpot siano una su oltre 292 milioni, milioni di persone tentano la fortuna in ogni estrazione.

Ma il Powerball non è l’unica lotteria a regalare sogni: anche il Mega Millions ha distribuito vincite da record. Nel 2018, un fortunato acquirente della Carolina del Sud ha vinto 1,6 miliardi di dollari, il secondo jackpot più alto della storia. Anche in questo caso, la vincita poteva essere riscossa in un’unica soluzione o attraverso rate annuali, una scelta che molti preferiscono per ottenere la somma più alta possibile.

Anche in Italia non mancano le vincite da record, grazie soprattutto al SuperEnalotto, uno dei giochi più amati dagli italiani. La vincita più alta mai registrata nel nostro Paese risale al 16 febbraio 2023, quando un fortunato giocatore ha incassato oltre 371 milioni di euro. Un risultato che ha superato il precedente record di 209 milioni di euro, vinto a Lodi nell’agosto 2019 con una semplice schedina da 2 euro.

Inoltre, il SuperEnalotto ha una distribuzione geografica delle vincite molto interessante. La Campania, ad esempio, è la regione più fortunata con 18 jackpot vinti, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Roma è invece la città dove si sono verificati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni di euro.

Oltre alle lotterie tradizionali, anche i Gratta e Vinci sono particolarmente amati dagli italiani. Nei primi mesi del 2023, sono stati ben 24 i nuovi milionari grazie a questo gioco istantaneo. Tra le regioni più fortunate troviamo la Lombardia, con quattro vincite milionarie, seguita dalla Campania e dal Piemonte con tre vincite ciascuna.

Sebbene possa sembrare incredibile, esistono anche vincite enormi che non sono mai state riscosse. Nel Regno Unito, ad esempio, un fortunato vincitore ha dimenticato di reclamare un premio da 64 milioni di sterline, mentre negli Stati Uniti un biglietto vincente del Powerball da 77 milioni di dollari è stato dimenticato in Georgia. Anche in Italia, ogni anno, decine di milioni di euro in vincite non vengono reclamati, con somme che finiscono nelle casse dello Stato.

In conclusione, le lotterie continuano ad alimentare i sogni di milioni di persone, regalando vincite che possono davvero cambiare la vita, anche se, a volte, la fortuna si dimentica di essere riscossa.