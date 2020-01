Custonaci (TP). Muore giovane 20enne: cade da una scala e batte la testa mentre potava un albero

Un tragico incidente sul lavoro su è verificato questa mattina: la vittima è un giovane di appena 20 anni

È accaduto in contrada Scurati, a Custonaci, in provincia di Trapani. A perdere la vita è stato il 20enne, Giovanni Biondo che stava effettuando dei lavori di potatura su alcuni alberi in un’abitazione privata. Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava su una scala per tagliare dei rami, quando per cause in corso di accertamento ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa 3 metri. Biondo nella caduta ha battuto violentemente la testa ed è sarebbe morto sul colpo.

Sul posto sono i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 20enne, oltre ai Carabinieri e al medico legale per gli accertamenti necessari.