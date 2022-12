Da gennaio Stop allo sconto carburanti: il pieno costerà di molto di più. Continua la “guerra” ai poveri del Governo

Il governo Meloni non ha intenzione di rinnovare lo sconto sulle accise dei carburanti varato da Draghi e a meno di un ripensamento dell’ultimo minuto, dal primo gennaio agli italiani fare il pieno costerà molto di più

Il 31 dicembre scade il decreto firmato da Draghi che ha introdotto lo sconto sulle accise dei carburanti e se entro oggi il governo Meloni non provvederà a una proroga i prezzi aumenteranno di 18,3 centesimi al litro per la benzina e il diesel e di 3,4 centesimi per il Gpl. Secondo i calcoli di Assoutenti sarà una vera e propria stangata da 200 euro l’anno, l’aumento si aggirerà intorno ai 9,15 euro in più a pieno. Su una media di due pieni al mese, l’esborso sarà di 219,6 euro in più all’anno.

Il nuovo governo è passato dal taglio di 25 centesimi che, comprensivo di Iva, equivaleva a uno sconto al distributore di 30,5 centesimi, ad un taglio di 15 centesimi, che con l’Iva si è tradotto a dicembre in 18,3 centesimi in meno, fino all’eliminazione totale dal 1° gennaio. La riduzione degli sconti sulla benzina a dicembre non ha toccato gli autotrasportatori che hanno altri regimi.

Ma non è l’unica “bella notizia” per gli automobilisti, c’è anche l’ipotesi di un rincaro dei pedaggi autostradali. Per sapere se ci sarà il “miracolo” bisognerà attendere il decreto ministeriale di San Silvestro che fissa gli aumenti dei pedaggi sulla rete autostradale nazionale a partire dal 1° gennaio 2023. Le società concessionarie per voce dell’Aiscat chiedono un aumento, e mettono in evidenza che in “Italia è dal 2018 i pedaggi autostradali non subiscono alcun incremento, diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente”.

Questo governo nei fatti, a parte le solite chiacchiere vuote, si sta dimostrando “allergico” ai poveri, che considera come fossero “ammalati”, non può esserci altra definizione alla stato dei provvedimenti adottati, la cancellazione dal 2024 del reddito di cittadinanza e eliminazione dello sconto sui carburanti vanno in questa direzione.