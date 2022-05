Da oggi 1° maggio stop al green pass e alle mascherine al chiuso, tranne sui mezzi pubblici, cinema e teatri

Da oggi primo maggio decade l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, tranne che sui mezzi di trasporto pubblici e al cinema e non sarà più richiesto il green pass

A darne notizia nei giorni scorsi è stato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Credo che gli italiani in questi 2 anni abbiano una consapevolezza diversa. Sono convinto che passare da un obbligo di mascherina al chiuso a una raccomandazione possa essere la scelta giusta, magari mantenendole in alcuni luoghi come i mezzi di trasporto. Ma oggi credo ci siano le condizioni per procedere con il togliere l’obbligo di mascherine al chiuso”.

La decisione è stata presa in base ai dati epidemiologici sui contagi da Covid-19 attuali e da oggi primo maggio scatta lo stop alle mascherine nei supermercati, nei centri commerciali, nelle varie tipologie di negozi. Rimarrà invece l’obbligo di indossare la Ffp2 a bordo dei mezzi di trasporto e nei cinema, teatri e discoteche, almeno fino a fine maggio, oltre che nelle scuole, dove già da ora è previsto che studenti e insegnanti la indossino fino al termine dell’anno scolastico.

Sempre da oggi primo maggio anche il Green pass non sarà più richiesto, anche se il sottosegretario Andrea Costa ha spiegato che: “Di fatto non verrà abolito, ma non verrà più richiesto per nessun tipo di attività, e noi confidiamo e auspichiamo che non ce ne sia più bisogno”.

Rimane invece l’obbligo del Green pass fino al 31 dicembre 2022 e l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per:

– esercenti le professioni sanitarie

– lavoratori negli ospedali e nelle Rsa

– visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali.