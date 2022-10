Da stamattina bombardamenti russi su centrali elettriche: vari blackout, allerta aerea in tutta l’Ucraina

Continua la strategia russa di attaccare le infrastrutture energetiche ucraine al fine di paralizzare la nazione: intanto Mosca rafforza la flotta navale del Mar Nero

Allerta per bombardamenti aerei è stata dichiarata questa mattina alle 7:55 ora locale (le 6:55 in Italia) in tutta l’Ucraina, lo riporta la Ukrainska Pravda. Prima dell’allerta aerea generale gli allarmi erano suonati nelle regioni ucraine di Poltava, Chernigov, Sumy, Nikolayev e Kharkov. hanno riferito le autorità regionali.

Le forze russe hanno infatti attaccato questa mattina infrastrutture energetiche nell’Ucraina occidentale. A riferirlo, il gestore Ukrenergo, mentre funzionari hanno segnalato interruzioni della corrente elettrica in diverse parti del Paese.

I russi “hanno effettuato un nuovo attacco missilistico contro le strutture energetiche delle principali reti delle regioni occidentali dell’Ucraina. L’entità dei danni è paragonabile o potrebbe superare le conseguenze dell’attacco del 10-12 ottobre”, ha annunciato il gestore sui social media.

Ukrenergo, come riporta la Tass, ha riferito di interruzioni temporanee al consumo di elettricità in diverse regioni dell’Ucraina. “La luce sarà interrotta nella capitale, così come nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Chernihiv e Zhytomyr”.

In questo senso, non stupisce la notizia secondo cui la Russia avrebbe aumentato l’entità della sua flotta nel Mar Nero, portandola a dieci navi da guerra, tra cui tre portamissili terra-aria equipaggiate con 24 missili Kalibr. La notizia è stata diffusa dal Comando operativo meridionale ucraino.