Daghestan. Folla con bastoni e bandiere della Palestina assalta all’aeroporto un aereo proveniente da Israele – VIDEO

Una folla con bastoni e bandiere della Palestina in Daghestan, ha assalto l’aeroporto: quando sulla pista è arrivato un volo da Israele: un uomo circondato dai manifestanti ha mostrato il passaporto per dimostrare di non essere israeliano

È accaduto intorno alle 21,30 di oggi domenica 29 ottobre all’aeroporto di Makhachkalà in Daghestan, repubblica della Federazione russa con la popolazione a maggioranza islamica. Dalle immagine dei video si vede un folto gruppo di persone che irrompe nell’aeroporto e si dirige correndo verso la pista. Molti gridano “Allahu Akbar” e vanno dritti verso un aereo proveniente da Tel Aviv che è appena atterrato e dal quale stanno scendendo passeggeri che terrorizzati tornano precipitosamente a bordo.

Le immagini all’inizio sono postati sui canali telegram russi, poi si allargano agli altri social, X (ex Twitter) soprattutto. Gli assalitori, alcuni sono armati di bastoni, cercano gli ebrei e un video pubblicato su Telegram, si vede un uomo circondato dalla folla minacciosa che per evitare un possibile linciaggio, fa vedere il passaporto per dimostrare di non essere cittadino israeliano e grida “Sono uzbeko”, poi ripete. “Sono uzbeko”. Altri video mostrano auto della polizia prese d’assalto e gli uffici aeroportuali assaltati alla ricerca di cittadini israeliani, in altri si vedono le forze dell’ordine impotenti di fronte al muro di gente che spinge per entrare nell’aeroporto.

L’agenzia aeronautica russa, ha comunicato via Telegram che lo scalo resterà chiuso fino al 6 novembre e le forze dell’ordine hanno liberato l’aeroporto dalla folla: “Alle 22.20 ora locale l’aeroporto è stato liberato dall’infiltrazione di cittadini non autorizzati”. All’aeroporto erano arrivati molti mezzi della Guardia nazionale russa. Gli agenti avrebbero cercato di convincere la folla ad allontanarsi e si parla anche di alcuni arresti.

Le autorità di Tel Aviv hanno fatto sapere di essere al lavoro per la ripartenza dell’aereo per Mosca, con tutti i cittadini israeliani già portati al sicuro in una zona dell’aeroporto. Israele ha detto di aspettarsi “che le autorità di polizia russa proteggano la sicurezza di tutti i cittadini israeliani ed ebrei ovunque essi si trovino e agiscano in maniera risoluta contro i manifestanti e contro la selvaggia istigazione diretta contro gli ebrei e gli israeliani”.

Il Mufti supremo del Dagestan, Sheikh Akhmad Afandi aveva lanciato un appello video via telegram per richiamare tutti alla calma e per far cessare i disordini in aeroporto: “Vi sbagliate. Questo problema non può essere risolto in questo modo. Lo risolveremo in modo diverso”.