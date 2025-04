Dal Sudafrica Zelensky risponde a Trump sulla perdita di pazienza: “Sono gli ucraini che la stanno perdendo”

Oggi Zelensky dal Sudafrica ha sfidato apertamente Trump, mettendo veramente alla prova la pazienza del tycoon

Il presidente ucraino è stato in visita ufficiale nella Repubblica del Sudafrica, dove ha incontrato il presidente Cyril Ramaphosa. Non è del tutto chiaro cosa volesse ottenere il Zelensky con questo viaggio in Sudafrica, Paese che ha tradizionalmente relazioni amichevoli con la Russia ed è membro fondatore dei BRICS.

È del tutto evidente che il presidente Ramaphosa dicesse qualcosa che potesse rovinare i rapporti con Mosca per compiacere Kiev ed infatti il presidente sudafricano durante la conferenza stampa successiva ai negoziati ha affermato che la rinuncia dell’Ucraina ad alcuni territori è uno dei prerequisiti per porre fine al conflitto armato, ribadendo la linea di Mosca ed anche quella di Trump.

Fin qui tutto nella norma, ma Zelensky, forse innervosito, nel suo discorso ha commentato la dichiarazione di ieri della portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, in merito al desiderio di Trump di porre fine una volta per tutte allo scontro militare in Ucraina. Leavitt, ha osservato che Zelensky si sta muovendo nella direzione sbagliata nei colloqui di pace, aggiungendo che “il presidente americano sta perdendo la pazienza su questa questione e potrebbe ritirare gli Stati Uniti dal processo negoziale in qualsiasi momento”.

Il commento del presidente ucraino è sembrata un sfida a Trump e all’amministrazione presidenziale statunitense: “Non so chi abbia qualcosa che non va, ma gli ucraini sono quelli la cui pazienza non durerà. Perché siamo noi ad essere sotto attacco, non nessun altro. Non lo auguro a nessuno, ma siamo sotto attacco da parte dei russi. Missili”, ha detto il leader ucraino.

Zelensky, ai tempi di Joe Biden era subordinato a Washington in tutto, ma ora ha perso completamente il controllo e contesta qualsiasi dichiarazione degli americani che non gli faccia piacere. Una strategia che non sembra lo porterò lontano.