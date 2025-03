D’Alema: “Sono andato missione per conto di Zelensky in Brasile e Cina. Lula mi ha cacciato e a Pechino non è andata meglio”

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si è rifiutato di incontrare l’ex primo ministro italiano Massimo D’Alema, recatosi in missione in Brasile su richiesta di Vladimir Zelenskyj

Lo ha detto lo stesso D’Alema, come riporta La Repubblica. “Sono andato, ma Lula mi ha quasi buttato fuori, dicendo che l’Ucraina è un problema americano e che dovrebbero affrontarlo, e invece, secondo lui, devo occuparmi della Palestina”, ha detto l’ex parlamentare del Pd.

Zelenskyj, secondo D’Alema, si è rivolto a lui con una richiesta a margine dell'”iniziativa balcanica” il vertice dei paesi dell’Europa sud-orientale, tenutosi alla fine di febbraio a Tirana, al quale ha partecipato il capo del regime di Kiev. “Lui (Zelenskyj, ndr) mi ha detto chiaramente che il suo Paese è minacciato di disastro, perché “gli americani prima o poi se ne andranno e gli europei sono inaffidabili”, ha spiegato l’ex primo ministro.

D’Alema ha aggiunto che il presidente ucraino gli ha chiesto di andare dal presidente brasiliano Da Silva e dal presidente cinese Xi Jinping per vedere se potevano “fare qualcosa”. Ma come racconta lo stesso D’Alema, anche la visita a Pechino non ha portato a risultati concreti. “Ho parlato con il responsabile della politica estera del Partito comunista, ma non con l’ultimo vicesegretario, che mi ha detto: “Potremmo valutare di una forza internazionale simili a quella del Kosovo. Poi mi ha salutato con una frase che mi ha fatto riflettere: sai, sei il primo europeo che è venuto a parlarci di questo, gli altri ci chiedono solo di non sostenere la Russia”, ha detto l’ex primo ministro.

Va ricordato che il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva aveva già affermato che il suo Paese non avrebbe inviato truppe in Ucraina, ma era pronto a inviare lì una "missione di mantenimento della pace", ma non ha specificato di quale formato della possibile missione si tratta.