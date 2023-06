Daniel muore nel sonno a soli 18 anni per un malore improvviso: lo trova la madre andata a svegliarlo

Un ragazzo di appena 18 anni che non aveva problemi di salute noti, è morto improvvisamente nel sonno, la tragedia scoperta dai familiari la mattina

Il decesso è avvenuto nella prima mattinata di mercoledì 7 giugno in un’abitazione a Pistoia. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Daniel Reci, un ragazzo di appena 18 anni di origini albanesi. Il giovane la sera precedente è andato a dormire come sempre, ma la mattina seguente non essendosi ancora alzato, i familiari sono andati a svegliarlo, trovandolo sul letto privo di vita: Daniel non respirava più e il suo cuore aveva cessato di battere. Ad stroncare la giovane vita del 18enne sarebbe stato un malore improvviso, mentre dormiva, ma sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria per sabato prossimo, ad accertare le cause.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito e un’ambulanza che ha trasportato il corpo all’ospedale San Jacopo, dove sarà eseguita l’autopsia disposta dalla procura.

Daniel Reci aveva lasciato la sua terra d’origine nella speranza di un futuro migliore ed era arrivato in Italia a maggio 2022 ancora diciassettenne. Come minore non accompagnato era stato accolto in San Domenico dalla cooperativa sociale Intrecci che collaborando con altri soggetti del terzo settore si occupa di prima accoglienza e integrazione sociale di migranti.

Ad ottobre dell’anno scorso quando era divenuto maggiorenne ha ottenuto il ricongiungimento dei familiari, che hanno potuto raggiungerlo in Italia e da dicembre abitava con la madre e il fratello minore nella stessa casa di Pistoia dove ieri mattina si è consumata la tragedia.