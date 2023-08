Danneggiata petroliera chimica russa attaccata da droni ucraini

La petroliera chimica russa “SIG” la notte scorsa, sar ebbe stata danneggiata da un drone navale ucraino sullo stretto di Kerch

La sala macchine della nave “SIG” è stata danneggiata e alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti dalle scheggie dei vetri andati in frantumi. La petroliera era sotto sanzioni Usa per aver fornito carburante per aerei alle forze russe in Siria

Secondo quanto riporta l’agenzia Kyiv Indipendent, una squadra di soccorritori a bordo della nave “Mercury” sarebbe stata inviata nello stretto di Kerch. Mentre il Centro di coordinamento del soccorso marino di Novorossiysk ha spiegato all’agenzia Tass che “La sala macchine della petroliera è stata danneggiata a seguito dell’attacco ucraino nello stretto di Kerch”, aggiungendo che l’equipaggio della petroliera è al sicuro, ma alcuni membri dell’equipaggio a seguito delle esplosione, – come riporta il Moscow Times – sono rimasti feriti da alcuni vetri rotti.