Dazi, Trump: “Raggiunto accordo commerciale con la Cina, a noi i minerali, a loro i visti per gli studenti”

“Aprire la Cina al commercio americano. Avremo dazi complessivi al 55%, Pechino li avrà al 10%”

Lo ha annunciato Il presidente Donald Trump su Truth, ma per Bloomberg il capo della Casa Bianca ha usato un “linguaggio confuso e poco chiaro” sui termini dell’intesa.

Il nostro accordo con la Cina è stato concluso, soggetto all’approvazione definitiva del presidente XI e di me”, scrive Donald Trump su Truth. “La Cina fornirà tutti i magneti e i minerali rari necessari. Allo stesso modo, forniremo alla Cina ciò che è stato concordato, compresi i visti agli studenti cinesi che utilizzano i nostri college e università (cosa che mi è sempre piaciuta!)” ha aggiunto il capo della Casa Bianca.

Trump ha spieagato che “Con il presidente Xi lavoreremo insieme per aprire la Cina al commercio americano. Questa sarà una grande vittoria per tutti e due i Paesi” , aggiungendo: “A noi toccheranno dazi complessivi del 55%, mentre quelli alla Cina saranno del 10%” spiega ancora Donald Trump su Truth, anche se l’agenzia finanziaria Bloomberg, in particolare, parla di “linguaggio confuso e poco chiaro” su quella che è la portata delle decisioni prese.

