Decreto Aiuti ter. “Bonus 150 euro”: ecco quando arriverà e a chi spetta 

E’ in arrivo il nuovo bonus da 150 euro, si tratta di un contributo una tantum, che spetta anche a disoccupati, pensionati e percettori del reddito di cittadinanza



Il Bonus 150 euro è contenuto nel nuovo decreto Aiuti ter ed è un contributo una tantum pensato che ha l’biettivo di aiutare i cittadini a sopportare i costi del caro bollette. Sul piano pratico si tratta di una riedizione del bonus 200 euro, con la rivisitazione dei parametri per accedervi. Rispetto ala precedente il limite si abbassa da 35mila e 20mila euro di reddito annuo ed è rivolto oltre che ai lavoratori, anche a pensionati, stagionali, disoccupati, lavoratori domestici, percettori del reddito di cittadinanza e non solo.

Vediamo a chi spetta?

Il bonus 150 euro spetta ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e di quello privato) che abbiano un reddito entro i 20mila euro lordi annui. Lo stesso parametro reddituale vale anche per pensionati e lavoratori autonomi.

Inoltre l’Inps dovrebbe erogare il bonus 150 euro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. A percepire il sostegno una tantum saranno anche i disoccupati e coloro che ricevono il reddito di cittadinanza.

Infine il nuovo bonus spetta anche ad altre categorie come lavoratori domestici, disoccupati che percepiscono indennità di disoccupazione agricola, co.co.co, dottorandi e assegnisti, lavoratori di Sport e Salute spa, lavoratori dello spettacolo, sempre con reddito entro i 20mila euro.

Ed ecco quando quando arriverà

Secondo le prime indiscrezioni, similmente a quanto accaduto per il bonus 200 euro, il bonus 150 euro dovrebbe essere erogato direttamente in busta paga e dovrebbe arrivare con la mensilità di novembre per tutti coloro che rientrino nel parametro reddituale sopra indicato. La retribuzione mensile imponibile, quindi, non deve superare i 1.538 euro.

La conferma è arrivata con la circolare Inps n. 116 del 17 ottobre 2022, che illustra le disposizioni applicative in materia di bonus 150 euro per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto Aiuti ter. Nel dettaglio, scopriamo quando arriva l’indennità una tantum a novembre.

Come sottolinea l’Inps, infatti, l’articolo 18 del decreto stabilisce che il bonus 150 euro ai lavoratori dipendenti che sia riconosciuto in via automatica dai datori di lavoro con la busta paga di novembre 2022 (sono esclusi lavoratori domestici, non titolari dei trattamenti specificati all’articolo 19 della stessa norma). L’indennità una tantum spetta anche ai lavoratori con contratto a tempo parziale.

Infine ecco come si fa ad averlo

Il bonus 150 euro viene erogato ai lavoratori dipendenti previa autodichiarazione, mentre i pensionati, i disoccupati percettori di NASPI, DIS-COLL e reddito di cittadinanza lo ricevono in automatico. I lavoratori autonomi e partite Iva, invece, devono presentare un’apposita domanda online all’Inps. Per tutti vale il tetto dei 20mila euro di reddito.