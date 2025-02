Delmastro condannato a 8 mesi per rivelazione segreto d’ufficio: “Non mi dimetto”. Le opposizioni all’attacco, Meloni lo blinda

I giudici dell’ottava sezione del tribunale di Roma hanno condannato a 8 mesi di reclusione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro imputato, con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito

La procura di Roma aveva chiesto l’assoluzione per il sottosegretario alla Giustizia, difeso dall’avvocato Giuseppe Valentino, al termine dell’udienza ha subito commentato: “Non lascio, spero ci sia un giudice a Berlino”. Meloni si dice sconcertata per la condanna, definisce la condanna politica e blindail sottosegretario.

I giudici hanno riconosciuto a Delmastro le attenuanti generiche, la sospensione della pena e applicato l’interdizione di un anno dai pubblici uffici. Respinte, invece, le richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, quattro parlamentare del Pd.

Le opposizioni hanno colto la palla al balzo e sono partite compatte all’attacco: “Delmastro condannato per aver usato segreti di Stato contro le opposizioni dimostra quanto questa classe dirigente sia inadeguata. Giorgia Meloni adesso lo faccia dimettere”, commenta Elly Schlein che si rivolge alla premier con tono perentorio: “Lo faccia dimettere”.

Ma Giorgia Meloni risponde a tono : “Andrea Delmastro resta al suo posto” e poco dopo in una nota scritta a mente fredda, affonda il colpo: “Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole. E questa sentenza si commenta da sola – dice chiaro – Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo. Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo”.

Ed ancora: “Sono sconcertata per la sentenza di condanna del sottosegretario Andrea Delmastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto”. Così, in una nota, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tra i primi a difendere il sottosegretario c’è Carlo Nordio, che si dice “disorientato e addolorato” per la condanna e confida “in una radicale riforma” della sentenza in sede di impugnazione. “Rinnovo all’amico Andrea Delmastro la più totale e incondizionata fiducia. Continueremo a lavorare insieme per le indispensabili ed urgenti riforme della Giustizia”, dice chiaro il ministro della Giustizia.