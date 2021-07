Deputato regionale PD Nello Dipasquale ricoverato per 2 settimane per Covid: aveva fatto le 2 dosi

Il deputato regionale del PD, Nello Dipasquale, nonostante aveva ricevuto le 2 dosi del vaccino, è stato ricoverato per due settimane per Covid

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Nello Dipasquale, ex sindaco di Ragusa e attuale deputato all’ARS in quota PD. Dipasquale dice di essere stato contagiato dal Covid nell’assemblea regionale siciliana, a suo avviso per avere dimenticato di sanificare il microfono dopo l’intervento di un collega poi risultato infetto e questo nonostante avesse ricevuto le due dosi di vaccino previste dai protocolli.

Pochi giorni dopo il deputato è andato in vacanza in Sardegna, dove sono apparsi i primi sintomi del contagio, febbre, tosse, spossatezza, che lo hanno costretto ad un ricovero, durato ben due settimane in un ospedale della Sardegna . “Ho vissuto due settimane di inferno prima di arrivare alla negativizzazione”, ha dichiarato Dipasquale, aggiungendo “Fate il vaccino, ignorate i social”.

Una raccomandazione d’obbligo e giusta, ma che “sfata” il mito che i vaccinati con doppia dose contraggono il virus in una forma leggera.