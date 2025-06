Devastante attacco dell’Iran con missili balistici: bucata la difesa aerea israeliana con un nuovo sistema

“Le iniziative e le capacità impiegate in questa operazione, nonostante il completo supporto degli Stati Uniti e delle potenze occidentali e il possesso della tecnologia di difesa più moderna e avanzata, hanno portato al massimo successo dei missili sui bersagli nei territori occupati”

Lo hanno affermato le Guardie rivoluzionarie iraniane dopo il devastante attacco di questa notte con missili balistici che ha colpito oltre a Tel Aviv anche Gerusalemme e il Nord del Paese. Lo riferisce un giornalista dell’Afp.

Il The Guardian, citando l’agenzia Reuters scrive che le Guardie Rivoluzionarie iraniane, hanno dichiarato che nell’attacco notturno contro Israele è stato utilizzato un nuovo metodo che ha reso inefficaci i sistemi di difesa. L’Iran ha affermato di aver colpito “con successo” Israele con una selva di missili lanciati su diverse città. Inoltre ha promesso attacchi “più devastanti” contro obiettivi israeliani vitali. “Una nuova ondata di attacchi da parte delle Guardie Rivoluzionarie ha permesso ai missili di colpire con successo ed efficacia obiettivi” in Israele, ha dichiarato l’esercito iraniano in una nota.

Versione confermata dai soccorritori israeliani che riferiscono di “gravi distruzioni” nel distretto centrale di Israele, che comprende Tel Aviv, Gerusalemme e il nord del Paese a seguito dell’attacco iraniano con missili balistici lanciato nella notte. A Tel Aviv una nuvola di fumo si è alzata sul centro della città e si sentono le sirene delle ambulanze del Magen David Adom.

Il tanto decantato sistema di difesa aerea “Iron Dome” stanotte è stato bucato e non ha funzionato neanche quello americano, la distruzione visibile ad occhio nudo non permette la manipolazione dell’informazione.

Al momento si registrano una decina di morti e circa 100 feriti, ma il bilancio è provvisorio. Un bambino di 10 anni è in condizioni critiche a causa dell’esplosione di un missile nel Gush Dan, l’area metropolitana che comprende Tel Aviv, come ha riferito il direttore del servizio ambulanze Eli Bin. Due grattacieli residenziali sono stati colpiti direttamente dai missili lanciati dall’Iran nella zona di Dan, nel centro di Israele: otto squadre di soccorso stanno cercando di liberare le persone intrappolate negli edifici. Un incendio è scoppiato in un edificio a Petah Tikva, nel centro di Israele, dopo essere stato colpito da un missile.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità