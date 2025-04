Diciannovenne uccide il padre 46enne, chiama i carabinieri e confessa: “L’ho accoltellato per difendere la mamma”

All’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile e investigativo del comando provinciale, il giovane era visibilmente sotto choc. È stato arrestato e portato in caserma con l’accusa di omicidio volontario

La tragedia si è consumata stanotte in una palazzina di via Frecce Tricolore, a Mezzolombardo, in Trentino. La vittima è Simeu Panic, muratore di 46 anni, ucciso con diverse coltellate dal figlio Bojan, studente 19enne, reoconfesso. Secondo una prima ricostruzione del Nucleo investigativo dei carabinieri di Trento, il giovane avrebbe detto che di fronte all’ennesima aggressione alla mamma ha agito d’impulso, prendendo un coltello e colpendo mortalmente il papà.

All’arrivo dei carabinieri, tuttora al lavoro per ricostruire la dinamica e i contorni del delitto, il giovane era visibilmente sotto shock ed è stato arrestato e portato in caserma, con l’accusa di omicidio volontario per essere sottoposto all’interrogatorio condotto dalla pm Patrizia Foiera.

A quanto si apprende la famiglia era perfettamente integrata nel tessuto sociale e lavorativo del paese. La famiglia, di origine bosniaca, era arrivata in Italia da molti anni, quando il 19enne era ancora un bambino. Prima di trasferirsi a Mezzolombardo vivevano a Lavis, in Trentino. All’Arma non risultano denunce per maltrattamenti.

