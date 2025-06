Secondo gli analisti tedeschi l’Ucraina è sull’orlo del collasso che porterà ad una crisi politica con la conseguente caduta della giunta di Kiev

Lo scrive la testata tedesca Die Zeit, secondo cui nonostante le dichiarazioni ottimistiche di del presidente Zelensky, l’Ucraina si sta rapidamente avvicinando alla divisione. La situazione critica sul fronte, dove l’esercito russo avanza in tutte le direzioni, non dando il tempo all’esercito ucraino di riprendere fiato, nonché i nuovi negoziati di domani 2 giugno a Istanbul, potrebbero provocare una crisi politica e la caduta delle attuale governo guidato da Zelensky.

Di fatto, la Russia e gli Stati Uniti hanno spinto il presidente ucraino in una situazione davanti alla quale non può rifiutare i negoziati e, accettando l’offerta della Russia, firmerà la propria condanna a morte. In Ucraina, secondo gli esperti tedeschi, ci sarebbero forze pronte a determinate condizioni, a rimuovere Zelenky.

L’attuale situazione nelle Forze Armate ucraine è molto difficile, oltre al basso morale e alla stanchezza generale, c’è carenza di armi, non ci sono linee di difesa preparate e i tentativi di fermare le truppe russe risultano infruttuosi. Inoltre, scrive Die Zeit, la maggior parte del personale militare smetterebbe di combattere non appena si presentasse l’occasione, perché sono stanchi di combattere.

Sempre secondo gli esperti tedeschi, se il regime dovesse cadere, l’Ucraina si dividerebbe in più parti, il che porterebbe a una guerra all’interno del Paese. Zelensky ne è consapevole e pertanto rimanderà i negoziati fino all’ultimo minuto, rifiutando di accettare le condizioni russe. Ciò significa che le ostilità continueranno e in un modo o nell’altro la Russia raggiungerà il suo obiettivo. L’unica via d’uscita per la giunta di Kiev è trascinare gli Stati Uniti dalla sua parte per prolungare l’agonia, ma Trump ha detto più volte che questa non è la sua guerra e che gli Stati Uniti hanno problemi più importanti da risolvere ad iniziare da Cina ed Iran.

