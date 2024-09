Difende una donna da extracomunitario che la stava rapinando ma viene accoltellato e muore

Un gesto istintivo di altruismo in difesa di una donna in pericolo è costata la vita ad un giovane di 26 anni. Ferito l’amico che era con lui

La tragedia si è consumata intorno alle 23 di ieri, venerdì 20 settembre in Corso del Popolo, all’altezza del Liceo Artistico, a Mestre. La vittima è Giacomo Gobbato di 26 anni originario di Jesolo, morto accoltellato per avere cercato di difendere una donna da una rapina in strada.

Secondo quanto ricostruito, un un moldavo di 40 anni ha tentato di rapinare una donna, Gobbato, insieme ad un amico, entrambi attivisti del centro Sociale Rivolta, sono intervenuti per aiutarla. Ma il malvivente ha tirato fuori una coltello e ha sferrato colpi ad entrambi i giovani.

Immediati sono arrivati i soccorritori del Suem, che hanno tentato di rianimarlo il 26enne sia sul posto sia in pronto soccorso all’ospedale dell’Angelo ma non c’è stato nulla da fare. L’amico ha riportato ferite alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il moldavo subito dopo l’accoltellamento in Corso del Popolo si è dileguato, ma poco dopo ha tentato un’altra rapina in via Aleardi, ma è stato riconosciuto dai carabinieri che lo stavano cercando e arrestato.