Digital Report 2022: cresce il settore videogame nel mondo. Tutti i dati

Di Giorgia Bianchi

Wearesocial ha pubblicato il Digital Report 2022, una ricerca che analizza i cambiamenti del mondo social e digital in Italia e nel mondo. Lo studio mostra la crescita esponenziale dell’uso di internet a livello mondiale, ma qui di seguito ci soffermeremo, in particolare, sui dati riguardanti il settore videogames, che nell’ultimo anno è cresciuto moltissimo.



+16% di spesa per il gaming digitale

Dai dati riportati da Wearesocial si può vedere come la spesa per il gaming digitale sia aumentata del 16%, raggiungendo i 155,5 miliardi di dollari di spesa nell’ultimo anno. Le percentuali parlano chiaro: il gaming è tra i principali motivi di utilizzo del web (31,9%) e il 34,8% degli utenti tra i 16 e i 64 anni hanno giocato online almeno una volta.

Il mercato dei casinò risulta essere uno di quelli più cresciuti: l’aumento segnato, infatti, è del 42,8% rispetto al 2021. In parallelo, però, crescono anche i rischi. Come accade offline, anche online è possibile imbattersi in truffe o frodi. Per questo è importante affidarsi a servizi e operatori certificati, consultabili su appositi siti come https://infocasino.it/ , che si occupano di recensire i servizi e fornire le migliori scelte per i giocatori. In questo modo ci si potrà divertire senza correre alcun rischio.



Gamers: età e device più utilizzati

I dati raccolti sugli utenti dai 16 ai 64 anni evidenziano che smartphone e laptop rimangono i dispositivi preferiti per il gaming (rispettivamente 68,1% e 36,8%), seguiti da console, tablet, console portatili e in ultimo la realtà virtuale, ancora poco frequente tra i giocatori (8,7%). In particolare su mobile, infatti, la percentuale di utenti nella stessa fascia d’età che pagano ogni mese per avere app di gioco è del 16,7%, dati riscontrabili anche tramite Google Play e App store, che le vedono tra le prime in classifica.

I risultati della ricerca forniscono un quadro chiaro della situazione: se già in periodo pre-pandemico l’uso del web era in costante crescita, ora è evidente come il mondo virtuale sia parte integrante della vita di ognuno. Questo permette di velocizzare e migliorare molti aspetti del quotidiano, dal lavoro all’intrattenimento, cambiando progressivamente la società.