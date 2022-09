Dimentica le chiavi di casa e tenta di entrare da una finestra al 3° piano: 42enne cade e muore sul colpo

Una tragedia figlia dell’imprudenza: un uomo è caduto da un’altezza di oltre sei metri nel tentativo di entrare nel suo appartamento. Inutili i soccorsi

È accaduto ieri mattina, mercoledì 21 settembre, intorno alle 7, in uno stabile tra via 25 aprile e Via Mazzini, a Formigone in provincia di Modena. La vittima è Alessandro Scotti, di 42 anni che lavorava in zona nel settore della ceramica.

Secondo i testimoni e vicini di casa della vittima, l’uomo era uscito di casa chiudendo come sempre la porta per andare alla camera ardente del padre, morto il giorno prima per una malattia. Ma una volta fuori si è accorto di non avere dimenticato le chiavi dell’auto, che erano nello stesso mazzo di quelle di casa. Quindi ha cercato di rientrare nell’appartamento, per recuperarle.

Per entrare nello stabile si sarebbe fatto aprire il portone da una vicina, poi per entrare nel suo appartamento avrebbe raggiunto una finestra sul pianerottolo dalla quale avrebbe tentato di arrivare al proprio balcone, dove sapeva esserci la porta-finestra aperta, ma le cose non sono andate per come ipotizzate ed è caduto nel vuoto da un’altezza di oltre 6 metri. Ad udire il tonfo è stata la stessa vicina, che affacciatasi ha visto l’uomo a terra ed ha immediatamente allertato il 118, ma per Scotti non c’è stata nulla da fare ed è morto sul colpo.